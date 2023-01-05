Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 января 2023 9:40

Из-за непогоды закрыли дороги Салехард — Аксарка и Надым

Метель стала причиной приостановки движения на нескольких дорогах
Екатерина БАЙКАЛОВА
фото: Департамент дорожного хозяйства Ямала

фото: Департамент дорожного хозяйства Ямала

В Ямало-Ненецком автономном округе уже не первый день погода испытывает на прочность жителей региона. Кто-то вынужден чистить самостоятельно во дворах снег, а кто-то не может отправиться в дорогу, так как их закрыли из-за непогоды.

Как сообщили корреспонденту «КП-Ямал» в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства, в связи с неблагоприятными погодными условиями движение по дорогам Салехард-Аксарка и Надым – Салехард запрещено.

Там также добавили, что водителям сейчас необходимо быть внимательными, учитывать погодные условия и если это возможно, то лучше воздержаться от управления автомобилем.