Из-за непогоды закрыли дороги Салехард — Аксарка и Надым

фото: Департамент дорожного хозяйства Ямала

В Ямало-Ненецком автономном округе уже не первый день погода испытывает на прочность жителей региона. Кто-то вынужден чистить самостоятельно во дворах снег, а кто-то не может отправиться в дорогу, так как их закрыли из-за непогоды.

Как сообщили корреспонденту «КП-Ямал» в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства, в связи с неблагоприятными погодными условиями движение по дорогам Салехард-Аксарка и Надым – Салехард запрещено.

Там также добавили, что водителям сейчас необходимо быть внимательными, учитывать погодные условия и если это возможно, то лучше воздержаться от управления автомобилем.