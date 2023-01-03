На Ямале ожидаются сильнейшие морозы

В ЯНАО ожидаются сильнейшие морозы Фото: Юлия Кучеренко

На Ямал надвигаются сильнейшие морозы. По прогнозам метеорологов к выходным они охватят весь регион. Так в ближайшие 7 дней в ЯНАО столбик термометра не поднимется выше -16 °C, а минимальная температура будет меньше на 27 °C и опустится до -44 °C, а средняя температура воздуха составит -26 °C. Скорость ветра будет достигать 11 м/с, с возможными порывами до 17 м/с.

Завтра и послезавтра в ЯНАО еще будет относительно теплая погода. Средняя температура воздуха составит - 20 градусов, но из-за ветра, порывы которого будут достигать 16 м/с будет ощущаться как -26..-30. Холода начнутся в пятницу, 6 ноября, к ночи в большинстве районов округа столбик термометра покажет -25...-30 градусов.

Самым холодным днем будет суббота, 7 января. Дневная температура составит -41...-44 градуса. Из-за ветра на улице будет ощущаться как -55. На Рождество, в столице региона ожидается минус 48 градусов, а по ощущениям - все 56. Морозы простоят в округе до конца недели и судя по прогнозам синоптиков рассчитывать на теплый январь ямальцам не стоит.

Из-за аномальных холодов медики ЯНАО призывают как можно реже выходить на улицу. Ведь уже сейчас, когда еще температура воздуха не настолько низкая, в Салехарде два человека госпитализированы с обморожениями.

Спасатели советуют в морозные дни по возможности отложить дальние поездки и меньше находиться на улице. В случае необходимости за помощью можно обратиться по единому телефону экстренных служб - 112.

Напомним, мы писали ранее о том, что в поселке ЯНАО школьник едва не замерз на остановке, дожидаясь так и не приехавшей маршрутки. Мальчик простоял на морозе 40 минут.