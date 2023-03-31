Жители Лабытнанги боятся стаи из восьми псов, разгуливающей возле сквера с динозаврами

Стая собак

Жительница Лабытнанги Ольга Широкова пожаловалась в соцсетях на стаю собак, разгуливающих прямо в центре города. По словам северянки, псы не пропускали ни одного прохожего и носились за каждым.

- Центр города, бегают за каждым прохожим, страшно ходить, - рассказала горожанка.

В качестве доказательств она сняла ролик, на котором отчетливо видны восемь здоровенных собак, прохаживающихся возле сквера с динозаврами. На видео псы взаимодействуют лишь друг с другом, поскольку людей в близи не видно, и выглядят весьма дружелюбно.

Но, как утверждают горожане, агрессия у собак может проявиться совершенно неожиданно и в любой момент.

- Осенью мимо одна такая спокойная проходила и резко укусила меня за руку, которую я держала в кармане, - сообщила Елена Александровна.

Но нашлись и те, кто не разделили опасение Ольги. Лабытнангцы отметили, что данная стая вполне дружелюбна и никогда ни на кого не бросается, поэтому отлавливать ее нет никакого смысла.

Однако в городском Управлении жилищно-коммунального хозяйства не согласились с людьми и сообщили, что служба отлова отправится на место в ближайшее время.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Лабытнанги завелся рыжий пес, терроризирующий прохожих. Он подбегает к людям сзади и кусает их.