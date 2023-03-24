«Кидаются на людей, окружают стаей»: ноябряне жалуются на агрессивных собак, заполонивших город

Фото: соцсети

После небольшого затишья жители Ноябрьска вновь стали жаловаться на агрессивных собак, разгуливающих по улицам. По словам людей, дело уже дошло до того, что псы просто не дают выйти из подъезда - бросаются и рычат.

- Пожалуйста, кто поможет выйти из квартиры! Собака с ошейником кидается. Еле-еле успела заскочить обратно в коридор. Надо иди на работу, но не могу, - обратилась к соседям ноябрянка в соцсетях.

Также женщину уточнила, что в службе по отлову на звонок так никто и не ответил, а диспетчер ЕДДС лишь посоветовал ей попробовать дозвониться еще раз.

В качестве доказательств северянка опубликовала фото, на котором видно несколько здоровых собак, причем одна из них явно в ошейнике.

Фото: соцсети

Как оказалось, данное животное уже не в первый раз наводи страху на людей. По словам Ольги Пиеску, некоторое время назад оно едва не загрызло шпица - малыша еле отбили.

Также от действий агрессивного хвостатого пострадала и Екатерина Клочкова.

- На этой недели эта самая собака накинулась на меня и моего пса. И ни дай бог я узнаю, кто хозяин, сама его покусаю! - заявила горожанка.

Но одно дело домашние псы, ответственность за действия которых несет хозяева, и совсем другое - бродячие, которые могут напасть в любой момент и постоянно мигрируют, поэтому их так сложно отловить.

- Собаки бродячие уже год как бегают по объездной на СМП. Они очень опасные, кидаются на одиноко идущих людей, окружают стаей, видел, как порвали здоровенного пса, но домашнего. Часто по той дороге езжу на работу. Еще видно эту стаю около газовой заправки на втором проезде промзоны и по дороге в аэропорт от парогазовой, - сообщил Артур.

Не в восторге от бродячих животных и Вера Владимировна. По мнению женщины, если в ближайшее время не будут приняты соответствующие меры, все может закончиться бедой.

- Кто ходит пешком, тому виднее, как обстоят дела. Собаки уже стаями до семи бродят. Жди смертельного случая, это точно. Потом, может, кто-нибудь почешется, - подметила ноябрянка.

Подтвердила тот факт, что отлов относится к своим обязанностям спустя рукава, и Галина Гончарова.

- Три раза подавали заявку. Сука скоро родит на площадке. Соберу всех щенят и отнесу в администрацию, - возмущается женщина.

Также на работников службы поступают и другие жалобы. В начале зимы по городу прошел слух, что собаки, отловленные на улице, начали пропадать. А затем стало известно, что животных вывозят в лес и оставляют там умирать.

Позже городские власти опровергли данную информацию, сообщив, что страница автора, который ее распространил, фейковая. Но люди категорически не согласны с этим заявлением, поскольку видели животных своими глазами, и не один раз.

Что касается безнадзорных псов в городе, администрация посоветовала жителя обращаться в службу отлова, отметив, что каждая поступившая заявка обязательно будет отработана.

- Поскольку собаки постоянно мигрируют, на отлов по каждой заявке службе дается двое суток. При необходимости заявку можно повторять, - добавили в мэрии.

К сведению ноябрян:

Заявку на отлов можно подать по двум номерам: 36-10-67, 35-31-13 (второй - круглосуточный). Также информация принимается по электронной почте: SVKostyuk@noyabrsk.yanao.ru. При подаче заявки нужно описать животное, адрес, где оно находится, и оставить свой контактный телефон, чтобы служба могла связаться со звонившим и уточнить приметы агрессивного пса, если это будет необходимо.