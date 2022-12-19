«Их просто вывозят в неизвестном направлении»: в Ноябрьске пропадают собаки, выпущенные из городского приюта

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В Ноябрьске назревает очередной собачий скандал, но, в отличии от предыдущих, он никак не связан с нападением животных на людей. Наоборот, в этот раз пострадавшей стороной оказались сами четвероногие - хвостатые начали бесследно исчезать.

Пост об этом появился соцсетях несколько часов назад и вызвал большой ажиотаж. Его автор, пожелавший остаться анонимным, сообщает, что администрация и управляющая компания городского приюта решили накануне праздника избавиться от большого числа отловленных на улице собак. Как итог - начался массовый выпуск, после которого псов никто больше не видел.

- Администрация и управляющая компания городского приюта решили избавиться от большого числа подопечных собак. В основном выпускают тех животных, которые не смогут выжить без попечения людей, тех, которые оказались в приюте еще щенками, просидели в вольерах длительный период и ничего не умеют делать. Важно то, что избавляются от животных очень жестоким способом: их просто вывозят в неизвестном направлении, подальше от города, - сообщает горожанин.

По словам ноябрянина, из девяти псов, вывезенных на прошлой неделе, ни один так и не объявился. Среди них были щенки и бывшие домашние собаки.

- В законе прописано, что возврат должен быть на прежнее место обитания. То есть туда, где животное жило, где его кормили. Но ответственные лица почему-то решили, что в акте возврата можно просто написать «город Ноябрьск» и вывезти в неизвестном направлении, - подытожил автор.

В итоге пост собрал более ста отзывов и пяти тысяч просмотров, что является большой редкостью. Среди комментирующих оказалась и городская администрация.

- После стерилизации, вакцинации и чипирования неагрессивное животное должно быть выпущено в естественную среду обитания. Это предусмотрено федеральным законом, который мы обязаны выполнять. Немало животных из приюта находят новых владельцев, либо возвращаются к прежним хозяевам. Но, в целом, проблему брошенных собак и кошек может решить только ответственность людей за тех, кого они берут к себе в дом. Пока не изменится культура отношения к животным, их число на улице не снизится, - сообщил представитель власти.

Однако большинство горожан такой ответ на устроил. Люди посчитали его слишком формальным и совсем неинформативным. Ведь на заданный вопрос о месте вывоза собак мэрия так и не дала внятного объяснения.

Чтобы утихомирить жителей, в администрации сослались на ежемесячный отчет, включающий акты выполненных работ и видео выпуска собак, но и этого оказалось недостаточно.

- Хорошая отписка. Видео, где видны только ноги отловщика и ничего больше, - написала Ирина Ш.

А еще девушка рассказала, что в 2021 году ее семья взяла из приюта собаку, не достигшую возраста стерилизации, но по документам эту процедуру ей уже выполнили и, якобы, за 6 700 рублей.

- Но собаку я кастрировала в частном порядке. Поэтому можно сделать вывод, что акты подмахиваются не глядя, - заключила ноябрянка.

В итоге, так и не дождавшись ответа на вопрос о девяти собаках, горожане посоветовали автору обратиться с заявлением в полицию, чтобы оперативные органы пролили свет на это странное дело.