В Ноябрьске собак из приюта вывозят в лес и оставляют там умирать

Фото: соцсети

Вот уже не первый день в Ноябрьске исчезают отловленные соответствующими службами собаки. В декабре 2022 года, когда и началась вся эта история, горожане предположили, что хвостатых увозят в лес, поэтому они и не возвращаются не прежние места. Животные попросту не могут добраться до города, потому что гибнут от голода, холода или под колесами машин.

И вот, спустя две месяца, стало известно, что горожане оказались правы. Хвостатых, отживших свой срок в приюте, садят в машины и выбрасывают на трассе.

- В субботу чуть не улетел с трассы. Неожиданно навстречу мне выскочили несколько шавок, чуть не сбил. Еле удержался на дороге, выехал на обочину. Вообще не понял, откуда там собаки? От города и месторождений далеко, там вообще ничего живого нет. Каждый день одной дорогой на работу езжу, не было там собак. Кто их туда вывез? Кому смертей в ДТП мало? Не шутки же, - рассказал в соцсетях местный житель.

А уже на следующий день, в воскресенье, мужчина поведал уже другую историю.

- Поехал сегодня. Уже два трупа, видимо, все-таки сбили. В лесу рядом еще несколько снуют. Не злые, хвостом виляют. Все с чипами зелеными, к машинам выбегают. Их не было раньше тут, - заключил северянин.

В качестве доказательств ямалец опубликовал фото мертвых и еще живых собак. Первые неподвижно лежали на холодном снегу и уже успели заледенеть, а вторые радостно приветствовали мужчину и хотели с ним поиграть.

Фото: соцсети

Возмущенные такими новостями, горожане потребовали призвать к ответу городской приют, куда свозятся отловленные животные. Однако все оказалось не так просто.

- У нас нет своего транспорта. Отловом и выпуском собак занимается отдельная организация, - прокомментировал происходящее сотрудник учреждения, тем самым сняв с приюта всю ответственность.

Также он рассказал, что при выпуске собак служба отлова придерживается постановления городской администрации № П-1785 от 19.09.2022 «Об определении мест на территории МО г. Ноябрьск, на которые запрещается возвращать животных без владельцев, и должностного лица, уполномоченного на принятие решений о возврате таких животных на прежние места обитания».

Но вот что странно, в нем указаны места, на которые нельзя выпускать животных, если они были там отловлены. В таких случаях собаки остаются жить в приюте до момента естественной смерти или передачи новому владельцу. И тогда получается, что собак выпустили вопреки закону.

Кстати, согласно федеральному закону от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», собак, не проявляющих агрессию, и прошедших все процедуры, необходимо выпускать именно в места их прежнего обитания. Это делается для того, чтобы псы смогли быстро адаптироваться и не погибнуть.

На данный момент городские власти никак не прокомментировали ситуацию.

Что касается несчастных собак, они по-прежнему обитают за городом, а неравнодушные ноябряне ездят их подкармливать.

Как и говорил автор поста, они не проявляют к людям никакой агрессии, наоборот, завидев человека, несказанно ему радуются. Видимо, четвероногие еще не спели забыть ту заботу, которую проявляли к ним работники приюта, и, увидев людей, они с надеждой несутся им навстречу, надеясь вновь почувствовать любовь и не безразличие.