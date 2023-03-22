«Куда деваются талоны?»: жители Ноябрьска по полгода не могут попасть на прием к узким специалистам

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Вот уже целую неделю жители Ноябрьска жалуются на отсутствие талонов к врачам. Согласно действующей схеме, брать их необходимо в электронной регистратуре, но вот незадача, на сайте и в приложении они появляются уже занятыми.

- Куда деваются талоны? Обновляю не переставая с 8:55, зная, что они выкладываются в 9:00. И вот, при очередном обновлении, ровно в 9:00 талоны появляется, но абсолютно все они заняты! Этого не может быть, ранее их кто-то и где-то получил, а не по электронной записи? - возмущается горожанка.

По словам девушка, она уже полгода не может записать своего ребенка к детскому аллергологу, а другой альтернативы у нее нет.

Скриншот с телефона жительницы Ноябрьска

Интересно то, что талоны отсутствуют не только к вышеупомянутому специалисту, но и другим врачам, причем как детским, так и взрослым.

- Такая же история. Пыталась записаться на прием к эндокринологу, секунда... и талонов нет, - говорит Татьяна Судакова.

- У меня тоже самое было, но только с лором. Такой квест, что мама не горюй. По итогу после всех неудачных попыток попасть на прием бесплатно пришлось бежать в платную клинику, к тому же врачу, - рассказала Елена Демина.

- Я решила свой квест с травматологом, к которому несколько месяцев не могла попасть, обращением в департамент. Меня пригласили на следующий же день, - поделилась способом Татьяна Кобдикова.

И это лишь малая часть обращений. Кроме того, если на сайте есть свободное окно, это еще не значит, что удастся записаться. Часто случается так, что талон в таблице горит зеленым, но в действительности он занят.

Скриншот с телефона жительницы Ноябрьска

Что касается детского аллерголога, о записи к которому говорила автор поста, нехватка талонов к нему - это еще полбеды. Дело в том, что специалист принимает на 0,5 ставки и лишь 3 часа в день, а это, по мнению горожан, очень мало. В остальное время доктор выполняет свои основные обязанности заведующего педиатрическим отделением.

В Ноябрьской ЦГБ, узнав о недовольстве горожан, сообщили, что на запись к данному специалисту имеется повышенный спрос, а при острой необходимости можно обратиться и к участковому педиатру.

- Таким образом факт обращения будет зафиксирован. Кроме того, педиатр - врач широкого профиля и может отличить реальную аллергию от кожного раздражения или заболевания лор-органов, а при необходимости консультации врача-аллерголога - запишет к нему на прием, - прокомментировал работник медучреждения.

Также представитель больницы сообщил, что при повторном приеме аллерголог сам записывает пациента на повторный прием, однако Чинара Иванова опровергла это заявление.

- Аллерголог не записывает сама на повторный прием, при этом мы наблюдаемся у нее. Говорит, чтоб записывались сами. Но талоны есть только занятые - заключила девушка.

Совпадение или нет, но после того как жалобы людей получили высокую огласку, в региональном депздраве приняли решение начать выкладывать талоны раньше - в 7:30 утра. Причем делать это будут не только в Ноябрьске, а по всему Ямалу.

Скриншот с телефона жительницы Ноябрьска

Поможет ли нововведение решить проблему, сказать сложно, но северяне надеются на лучшее. Ведь позволить себе ходить в частные клиники могут далеко не все.

Кстати, многие горожане предполагают, что врачи заранее раздают талоны своим родственникам и пациентам, поэтому запись практически всегда и отсутствует, но доказательств этого у них нет.

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