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НовостиОбщество17 марта 2023 7:28

На Ямале выкладывать талоны для записи к врачам будут в 7:30 утра

Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения
Марина Прохорова
Скриншот с сайта

Скриншот с сайта

Теперь выкладывать талоны к врачам на «Региональном портале медицинских услуг» будут в 07:30 утра. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Также в ведомстве напомнили, что талоны на плановый прием к врачу выкладываются ежедневно и на две недели вперед. Ранее слоты для записи обновлялись в 09:00.

Кстати, записаться к врачу можно и другими способами:

- в мобильном приложении «К врачу»;

- на едином портале «Госуслуг» и в его мобильном приложении;

- в кол-центре поликлиники;

- по единому номеру 122;

- с помощью инфомата в поликлинике.