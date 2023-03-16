«Летом и зимой одна история»: жители Лабытнанги годами мучаются из-за неисправных септиков

Фото: соцсети. Территория возле дома №19«А» по улице Деповская.

Жители Лабытнанги продолжают жаловаться на проблемы с канализацией. В частности, речь идет о септиках, которые постоянно протекают, все это приводит к тому, что возле домов образовываются огромные лужи из нечистот, а в некоторых случаях фекальные стоки и вовсе текут под деревянные здания или застывают на трубах, тем самым перекрывая к ним доступ.

На днях о подобных проблемах рассказали жильцы еще нескольких деревяшек. Одна из них расположена по улице Поисковая, д. 20.

- Летом и зимой одна история с фекалиями: они текут под соседнее здание. Септик не качают, потому что нечего. Под домом та же история. Всю канализацию нужно поднимать и переделывать. Жильцы уже замучились воевать с «управляйкой». Примите меры, администрация, - рассказал местный житель, пожелавший остаться анонимным.

В качестве доказательств он прикрепил несколько фото, на которых показал перемотанную тряпками трубу.

Фото: соцсети

Спустя время в комментариях к посту начали отписываться люди, сообщавшие о подобном и в других домах.

- Просьба обратить внимание на улицу Школьная, д. 1. Возле дома есть дорога, по которой ходит большое количество детей, не хотелось бы, чтоб кто-нибудь провалился в фекалии, когда начнется потепление - сообщила Лидия Павлович.

На прикрепленном снимке видно, что дорог проходит через трубы, которые, судя по всему, и протекают.

Фото: Лидия Павлович

А Жанна Бажанова указала на неисправный септик в доме №43 по улице Гагарина.

- Течет мимо септика всю зиму, хорошо, что овраг рядом, - заключила горожанка.

Однако хуже всех ситуация обстоит у жильцов дома №19«А» по улице Деповская. Там фекальную проблему не могут решить вот уже 15 лет.

- Эта проблема продолжается на протяжении лет 15. Каждый год заливают нечистоты, в последний раз под самое крыльцо, - пожаловался лабытнангец.

Фото: соцсети

В городской администрации по этому поводу сообщили, что септик - имущество собственников квартир, и только они решают, что с ним делать - ремонтировать или заменить. Разумеется, всю работу должна выполнить УК.

- В ходе общего собрания жильцы принимают решение о том, что необходима замена или капремонт септика. Далее управляющая компания рассчитывает сумму работ и выполняет их, - прокомментировали в мэрии.