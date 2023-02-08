«Все течет, парит»: в Лабытнанги жильцы многоквартирного дома жалуются на озеро из нечистот

Дом №36 по переулку Первомайский

Жители Ямала продолжают жаловаться на проблемы с канализацией. Так, несколько недель назад салехарды массово негодовали из-за протекших септиков, а жители Лабытнанги жаловались на так называемые фекальные сталактиты - застывшие стоки из трубы.

И вот, спустя время, ситуация повторилась. Эпицентром скандала вновь оказался город Семи лиственниц, где дом №36 по переулку Первомайский окружило озеро из нечистот.

- В воскресенье, 5 февраля, потекли фекалии под подъезд, на следующий день сделали заявку в УК «ЯмалСтройСервис», диспетчер сообщила, что это не их вина, а «АвтоМига», так как они вовремя не откачали септик. Вечером, связавшись с диспетчером, услышали, что «АвтоМиг» септик откачали, а на вопрос, когда уберут образовавшийся каток из под подъезда, девушка ответила, что так быстро заявки не выполняются, - рассказал в соцсетях житель дома.

Также северянин уточнил, что после этого разговора заявка была продублирована в ЕДДС, но толку от этого не последовало.

В качестве доказательства мужчина опубликовала два видео, на которых видно огромную застывшую лужу коричневого цвета.

- Все течет, парит. Тут можно идти и убиться. Скользко, поэтому ступаю потихоньку, - рассказывает оператор.

Также горожанин обратила внимание на нечищеные ступеньки крыльца и свисающие с крыши сосульки до которых, по всей видимости, тоже никому нет дела.

В комментариях к посту горожане поддержали автора в ее недовольстве и посоветовали обратиться в прокуратуру или УЖКХ, дабы не трепать себе нервы бесполезными разборками. По словам людей, как правило, лишь после этого «управляшки» начинают работать.

Кстати, последние сами обратили внимание на пост и сообщили, что передали информацию профильным специалистам, а они, в свою очередь, свяжутся с ответственной организацией.

Однако на вопрос относительно сроков работ в ведомстве ответили, что пока не могут дать точной информации.