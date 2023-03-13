Трое жителей Губкинского, включая двухлетнюю девочку, погибли в жуткой аварии на загородной трассе

Фото: Госавтоинспекция по ХМАО-Югре

Несколько часов назад ямальские автоинспекторы объявили о перекрытии участка трассы Сургут - Салехард из-за произошедшего ДТП. Тогда в ведомстве не стали уточнять никакой информации о случившемся, но сейчас, спустя время, стало известно, что на загородной дороге погибли три человека - жители Губкинского.

Известно, что ДТП произошло около 10:35, столкнулись легковушка «Toyota» и грузовик «Scania».

- По предварительным данным, 28-летний мужчина, управляя автомобилем «Toyota», не справился с правлением. Из-за этого машину занесло, и она врезалась в большегруз «Scania», - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по ХМАО-Югре.

К несчастью, в результате ДТП водитель и пассажиры «Toyota» - 24-летняя девушка и 2-летняя девочка - скончались на месте аварии до приезда скорой помощи. Еще два пассажирки этого же авто - 6-месячная девочка и 50-летняя женщина - получили травмы и были доставлены в больницу Сургута.

На снимках, предоставленных сотрудникам ведомства, видно, что легковушка сильно пострадала. От полученного удара ее отбросило на обочину, повсюду валяются различные запчасти и личные вещи людей.

Фото: Госавтоинспекция по ХМАО-Югре

Ранее Комсомольская правда - Ямал рассказывала о том, что в страшном ДТП под Губкинском погибла директор лицея и ее 12-летняя дочь.