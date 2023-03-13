Участок трассы Сургут - Салехард перекрыли из-за ДТП

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Госавтоинспекция Ямала предупредила водителей об ограничениях, введенных на 138-м километре трассы Сургут - Салехард. Причина этого - ДТП и погодные условия.

«В связи с ДТП, а также дождем и обледенением проезжей части, в районе 138-го километра автодороги Сургут - Салехард введены временные ограничения движения транспорта (от границы округа до Сургута», - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

В настоящее время движение транспорта на данном участке полностью остановлено.

Внимание! Из-за высокой вероятности гололеда и снежных заносов автоинспекторы рекомендуют, по возможности, воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов.