Глава следкома Александр Бастрыкин заинтересовался историей о избиении девочки-инвалида в коррекционной школе Нового Уренгоя

Фото: паблик «ЧС Новый Уренгой». Синяки на шее девочки.

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ходом расследования двух уголовных дел, касающихся применения насилия в отношении девочки инвалида сотрудниками новоуренгойской коррекционной школы №18.

Напоминаем, что эта ужасающая история прогремела на весь Ямал в октябре 2021 года. Тогда мама ребенка в открытую обвинила сотрудников учреждения в жестоком обращении с ее 13-летней дочерью. Причина, по которой женщина заподозрила неладное, - синяки на шее ребенка и разорванная одежда, в которой она пришла домой после учебы. К сожалению, из-за врожденных заболеваний ребенок не смог рассказать, что же с ним произошло, а работники школы не дали никаких вразумительных ответов. После этого женщина обратилась в правоохранительные органы.

Разумеется, оставить такое заявление без внимания силовики не смогли. В следственном комитете сразу же возбудили уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность) и начали расследование, которое продлилось год.

В итоге правоохранители сошлись на том, что руководство заведения не виновно в инциденте и закрыли дело.

- В ходе предварительного следствия по делу установлено, что должностные лица школы не совершали в отношении девочки преступление, предусмотренное ст. 293 УК РФ. В связи с этим принято решение прекратить предварительное следствие, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по ЯНАО Елена Демьянова.

Разумеется, мать девочки оказалась недовольна таким исходом и обратились в высшие инстанции.

Единственный, кто на данный момент может понести хоть какую-то ответственность - медработник учреждения. Сейчас мужчина обвиняется по ст. 116 УК РФ (побои), но, не исключено, что и он может остаться безнаказанным.

По словам женщины, работник, на глазах у других детей и преподавателей, сломал ее дочери шейный позвонок (также это зафиксировали камеры видеонаблюдения), но в региональном следкоме с этим не согласны.

- Допрошенные в качестве свидетелей медработники городской больницы Нового Уренгоя сообщили, что имеющийся у девочки компрессионный перелом шеи является врожденной аномалией развития, в связи с чем ей выдано заключение об инвалидности, также, в связи с указанным заболеванием, она не может разговаривать и отстает в развитии, - прокомментировала Елена Демьянова.

Любопытно то, что слова медиков и выданные ими документы стали основополагающими при проведении медицинской экспертизы. Саму девочку никто не осматривал, а значит и не видел полученных ею травм.

Как утверждают в ямальском следкоме, медработник всего лишь нанес девочке несколько ссадин, когда пытался занести ее в столовую, поскольку она не хотела есть и устроила скандал.

Учитывая все вышеперечисленное, Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по ЯНАО Дмитрию Цымбаленко доложить о причинах прекращения уголовного дела о халатности, а также о ходе и предварительных результатах расследования уголовного дела о нанесении побоев.

Исполнение поручения уже поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.