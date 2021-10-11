Новоуренгойка пожаловалась на жестокое обращение сотрудников школы к ее ребенку-инвалиду

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело по по факту ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками специальной коррекционной школы в отношении ребенка - инвалида.

Все началось с заявления местной жительницы в правоохранительные органы, в котором говорилось, что в специальной коррекционной школе №18 сотрудники жестоко обращаются с ее несовершеннолетним ребенком-инвалидом.

- В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования будет дана оценка действиям сотрудников образовательного учреждения, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается.