Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия11 октября 2021 10:48

Новоуренгойка пожаловалась на жестокое обращение сотрудников школы к ее ребенку-инвалиду

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: СУ СКР по ЯНАО

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело по по факту ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками специальной коррекционной школы в отношении ребенка - инвалида.

Все началось с заявления местной жительницы в правоохранительные органы, в котором говорилось, что в специальной коррекционной школе №18 сотрудники жестоко обращаются с ее несовершеннолетним ребенком-инвалидом.

- В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования будет дана оценка действиям сотрудников образовательного учреждения, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается.