«Синяки и разорванное платье»: в Новом Уренгое сотрудников школы-интерната обвиняют в жестоком обращении с девочкой-инвалидом

Фото: паблик "ЧС Новый Уренгой". Синяки на шее девочки.

Новоуренгойские силовики заинтересовались инцидентом, произошедшим в местной коррекционной школе №18. По словам одной из родительниц, сотрудники учреждения жестоко обращаются с ее 13-летним ребенком-инвалидом. Причина, по которой женщина заподозрила неладное, - синяки на шее дочери и разорванная одежда, в которой она пришла домой после учебы.

У девочки диагностирован синдрома Дауна и сенсомоторная алалия, из-за чего она не разговаривает. Поэтому выяснить у ребенка какие-либо подробности случившегося невозможно.

Чтобы разобраться в происходящем, северянка написала заявление в правоохранительные органы. Инцидентом сразу же заинтересовались прокуратура и следственный комитет. В последнем, кстати, возбудили уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

- На данный момент сотрудники управления выясняют, по какой причине с девочкой так жестоко обошлись. В процессе расследования сотрудников образовательного учреждения проверят на профпригодность, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

По данным региональной прокуратуры, сотрудником, обидевшим девочку, оказался медицинский работник. Воспитанница не хотела идти в столовую, чем вызвала гнев медка. Не желая церемониться, медбрат взяла девочку под мышки, за шею и повела обедать.

- В отношении образовательного учреждения возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное ограничение прав и свобод обучающихся образовательных организаций), - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

При желании родители ребенка могут взыскать со школы моральную компенсацию, но для этого понадобится обращаться в суд.

Не остался в стороне и городской департамент образования, начавший служебную проверку.

- Видеозаписи с камер видеонаблюдения предоставлены правоохранительным органам. Сейчас необходимо выяснить все обстоятельства инцидента, о котором сообщила женщина. Ситуация находится под контролем комиссии по делам несовершеннолетних, - рассказали в ведомстве.