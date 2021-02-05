Полицейские из Лабытнанги награждены медалями МВД России «За смелость во имя спасения»

Фото: Ямало-Ненецкий автономный округ, соцсеть ВКонтакте

Страшный пожар в Лабытнанги на станции Обская, унесший две жизни, мог завершиться куда большими жертвами, если бы не сотрудники ДПС, которые вовремя пришли на помощь людям.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ЯНАО, 31 января старший лейтенант Александра Косьяненко и лейтенанта Акима Журбенко, находясь на маршруте патрулирования, заметили Сообщив о происшествии в дежурную часть полиции, они незамедлительно направились к месту происшествия.

Не раздумывая, Александр Косьяненко забежал в охваченный пламенем и дымом подъезд. Внутри он увидел женщину, которая находилась без сознания. Мгновенно оценив обстановку, инспектор приступил к спасательным действиям. Вместе с подоспевшим Акимом Журбенко они эвакуировали пострадавшую и оказали ей первую помощь. После этого женщина пришла в сознание.

Когда в горящему общежитию подъехала скорая помощь, полицейские передали ее в руки медиков, а затем продолжили эвакуацию других жильцов вместе с сотрудниками МЧС России.

За проявленную доблесть и мужество лабытнангских полицейских наградили медалями МВД России «За смелость во имя спасения».

-Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении сотрудников отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа старшего лейтенанта полиции Александра Косьяненко и лейтенанта полиции Акима Журбенко медалью МВД России «За смелость во имя спасения», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Также генерал-майор добавила, что благодаря профессиональным и слаженным действиям инспекторов, их решительности и отваге удалось спасти жизни людей.