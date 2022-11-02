«Жду только победы»: «Народный участковый» Ямала - о службе в полиции, конкурсе и семье

Фото: УМВД России по ЯНАО. Победитель регионального этапа конкурса «Народный участковый» Андрей Яковлев.

В МВД России стартовал финальный этап XII Всероссийского конкурса «Народный участковый», который по традиции проводится в тесном сотрудничестве с «Комсомольской правдой». От Ямала за право представлять регион боролись 26 достойнейших кандидатов, но победителем был назван только один - старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по г. Ноябрьску, капитан полиции Андрей Яковлев.

О СЛУЖБЕ В ПОЛИЦИ

Решение служить в правоохранительных органах Андрей Яковлев принял будучи еще школьником. Чтобы воплотить мечту, он, окончив 9-ый класс, поступил в юридический техникум, где начал получать соответствующие знания, при этом продолжая учиться в школе.

- Я хотел связать свою жизнь с юридической деятельностью. По окончании 9-ого класса поступил в техникум, продолжая учиться в школе, сессии сдавал во время каникул. А потом, когда выпустился, решил попробовать себя в должности полицейского, - рассказывает Андрей Владимирович.

В должности участкового он пребывает с 1 июля 2021 года, а общий стаж службы в органах внутренних дел - 6 лет.

На данный момент за полицейским закреплен 1 271 человек, 58 жилых многоквартирных домов, «Молодежный центр» и ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ССМП».

За время работы Андрей Яковлев раскрыл на своем участке 7 преступлений, рассмотрел 145 заявлений и жалоб, выявил 91 административное правонарушение.

По мнению полицейского, его главное профессиональное достижение заключается в том, что он сумел снизить число преступлений на своем участке, выстроить доверительные отношения с гражданами и заручиться их содействием в борьбе с нарушениями. Яркий тому пример - голоса, отданные за его кандидатуру.

Фото: УМВД России по ЯНАО. Андрей Яковлев.

О КОНКУРСЕ

Принять участие в конкурсе Андрея Яковлева подтолкнуло руководство, и об этом он совершенно не жалеет.

- Руководство определило двух кандидатов - меня и моего коллегу. Однако сложилось так, что во второй этап прошел именно я. И теперь с гордостью представляю Ямало-Ненецкий автономный округ. Жду только победы! - признался полицейский.

Кстати, в копилке у Андрея Владимировича - благодарность от начальника регионального УМВД Сергея Костенко, полученная в 2021 году, и восемь поощрений. А в кругу коллег он зарекомендовал себя только с положительной стороны, честным и хорошим сотрудником, который достиг высоких показателей и результатов в служебной деятельности.

Фото: УМВД России по ЯНАО. Андрей Яковлев на работе.

О СЕМЬЕ

Все свободное время Андрей Яковлев предпочитает проводить со своей семьей - супругой Жанной и дочкой Алисой. Кстати, с будущей женой он познакомился на работе, когда она пришла на стажировку. Сейчас супруга лучшего участкового Ямала тоже работает в правоохранительных органах и даже не сомневается в победе супруга.

- Для меня семья - это моя опора, дом, в который всегда хочется возвращаться, какие бы сложности не возникали. Дома всего тепло, уютно, ждут и любят, - рассказывает участковый.

ГОЛОСОВАНИЕ

Проголосовать за Андрея Яковлева можно до 10 ноября на сайте «Комсомольской правды», для это необходимо иметь учетную запись в Yandex, VK или Google.

Победители конкурса определятся на основе индекса доверия граждан - результаты онлайн-голосования будут сопоставлены при помощи специальной формулы с численностью населения региона, который представляет участник.

Торжественная церемония награждения и вручения призов состоится в МВД России 17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции.

Фото: УМВД России по ЯНАО. Андрей Яковлев на работе.

Напоминаем, что это уже третий участковый из Ноябрьска, одержавший победу в региональном этапе конкурсе. В 2021 году лучшей стала Алена Никифорова, а в 2020 году - Игорь Водзинский.