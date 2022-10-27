В Ноябрьске спасли одинокую утку со сломанным крылом, замерзающую на водоеме

Фото: Лидия Карпова. Спасенная утка.

С наступлением холодов жители Ноябрьска не на шутки обеспокоились судьбой одинокой утки на местном озере. Из-за сломанного крыла она не смогла улететь со своей стаей в теплые края и осталась на замерзающем водоеме.

Чтобы спасти пернатую, горожане кинули клич в соцсетях, надеясь, что хоть у кого-нибудь окажется лодка, на которой можно попытаться поймать ее. Как на зло, желающих отправиться за птицей все не находилось, но неожиданно на призыв о помощи отреагировали в региональном департаменте природных ресурсов и экологии.

- Специалисты ГКУ «Служба по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов ЯНАО» выехали на место нахождения утки для оценки ситуации и принятия дальнейших решений, - прокомментировали в ведомстве.

А вскоре стали известны и другие радостные новости. На помощь птичке пришли участники поисково-спасательного отряда ГКУ «Ямалспас». Они аккуратно поймали ее и передали волонтерам.

Фото: фонд помощи бездомным животным «Право на жизнь», г. Ноябрьск.

- Рады сообщить, что уточка спасена. Точнее, это только начало спасательной истории, ведь еще предстоит отправка к орнитологам в Югру и работа со сломанным крылом, - рассказали зоозащитники.

Сейчас утка находится дома у участницы поисково-спасательного отряда «ЯМАЛ» Лидии Карповой и ожидает отправки на профессиональное лечение. Но, к сожалению, у волонтеров нет лишней машины, чтобы доставить птицу в Ханты-Мансийск, поэтому ее судьба вновь в руках неравнодушных граждан. Желающие помочь с перевозкой могут обратиться в городской фонд помощи бездомным животным «Право на жизнь».

Ранее «Комсомольская правда» Ямал рассказывала о соколе, найденном на трассе под Ноябрьском. У птицы были серьезные повреждения, и она также нуждалась в срочной помощи орнитологов. К сожалению, из-за долгого поиска транспорта и, как следствие, упущенного времени спасти сокола не удалось.