Фото: "Происшествия Ноябрьск", соцсети

Жители Ноябрьска ищут лодку, чтобы спасти оставшуюся на озере одинокую утку. У птицы повреждено крыло, поэтому она и не смогла улететь со своей стаей.

«На озере по улице Энтузиастов плавает утка. Повреждено крыло - улететь не может!» - написал в соцсетях один из горожан.

В комментариях к посту множество ноябрян посочувствовали птице, но вот желающих помочь ей пока не нашлось.

Тем временем в Ноябрьск постепенно приходит зима. В городе уже выпал снег, а в ближайшие дни температура воздуха ночью опустится до -9 градусов, и это только начало.

Таким образом, если птица останется на озере, то она, скорее всего, погибнет.

А вот салехардскому лебедю Грише повезло куда больше. Птицу, которая не может летать, забрали в городской фонд защиты животных «Дорога домой». С наступлением теплых деньков пернатого выпустят обратно на свободу.