«Я спер у отца старенький «Москвич» и поехал в Арктику»: ямальский путешественник примет участие в самом холодном марафоне мира

Фото: соцсети путешественника

Силе воли, выдержке и мужеству можно только позавидовать. И все это про ямальского путешественника Александра Еликова. За его плечами сотни тысяч проезженных километров, багаж впечатлений, воспоминаний и поставленных рекордов. Пожалуй, мало что может остановить или напугать столь инициативного и целеустремленного человека. Корреспондент «КП-Ямал» пообщался с Александром и узнал, что повлияло на его решение путешествовать. С какими сложностями в дороге он сталкивался. Какие планы на будущее, а также каков секрет столь нечеловеческой выдержки и ошеломительных результатов.

Фото: соцсети путешественника

По словам ямальца, все началось еще более 25 лет назад. Он уверен, что не стал путешественником, а родился им. К тому же, мужчина вырос в Арктике и с детства вместе с папой путешествовал по ней. Однако в 18 лет пошел на судьбоносный шаг и разделил свою жизнь на до и после.

– Я спер у отца старенький москвич и поехал в Арктику. Я с Нового Уренгоя выехал по зимникам и проехал четыре тысячи километров до Твери. Сейчас я купил такую же машину. Занимаюсь «москвичом», готовлю. Собираюсь проехать тот же самый путь, но только в обратном направлении. Это будет уже через две недели. Я стартану из Твери в Салехард, Новый Уренгой. Тоже это будет по зимникам! Уверен, это будет яркое и интересное путешествие, - говорит Еликов.

Фото: соцсети путешественника

Он также добавил, что машины и путешествия это его жизнь и страсть. Он больше 25 лет проработал водителем, в том числе и дальнобойщиком. А все свободное время тратил на путешествия.

– Я изъездил, можно сказать, все! Когда для меня все дороги закончились, начал путешествовать по труднодоступным местам. Уезжал все дальше и дальше. Ставил перед собой задачи сложнее и сложнее. А потом пришел к тому, что начал устанавливать рекорды, - продолжает путешественник.

Впрочем, не стоит думать о том, что все у него с первого раза получается идеально и не бывает каких-то проблем, неожиданных «сюрпризов». Один раз, например, когда он был в очередном путешествии, верный железный друг его подвел. Сломался в труднодоступном месте. Вдалеке от цивилизации и принес немало проблем. Пришлось принимать нетипичные решения.

- Автомобиль сломался. Вокруг ни души. Не говоря уж про автосервисы или какие-то магазины. Я был оторван от мира и запчасти доставляли вертолетом! И такое бывает, да!, - смеется мужчина.

Фото: соцсети путешественника

Кстати. О своих путешествиях он рассказывает в социальных сетях и иногда даже ловит, как принято говорить в современном мире «хейт». Однажды ему доблестные подписчики сказали, что легко путешествовать, когда у тебя внедорожник, на что мужчина доказал, что главное - не машина, а навыки вождения. Он купил старый «Запорожец», отправился на перевал Дятлова и доказал что и разваленный автопром может привести к результату. Тем самым, Еликов стер в пыль все сомнения не верящих людей.

Впрочем, благодаря тому, что о своих нетривиальных поездках мужчина начал вещать в блоге, его заметили и стали приглашать в необычные путешествия в качестве гида или проводника. Когда таких предложений стало много, автолюбитель покинул официальное место работы и полностью начал посвящать себя любимому делу.

Останавливаться он на достигнутом не намерен. Впереди громадные планы и огромные цели.

– Планов у меня громадье! Еще больше, чем пройдено!, – подчеркивает путешественник.

Фото: соцсети путешественника

К тому же, на носу марафон. Он готовится к ним месяцами. Не дает себе ни отдохнуть, ни перевести дух. Расслабляться рано.

– Чтобы пробежать марафон, нужно много и долго тренироваться! Ближайший будет уже в этом месяце в Якутии! Это не только один из самых экстремальных марафонов, но и самых холодных во всем мире! Готовлюсь!, – говорит Еликов.

Не обошлось и без вопроса про выдержку и в чем секрет таких достойных результатов. Ямалец оптимистично ответил, что секрет предельно прост - это дисциплина. Именно она играет ключевую роль и в выдержке, и в конечном итоге.

- Если есть план тренировок, то не должно быть причин от них отказываться. Лень является самым страшным фактором отсутствия развития человека. Я постоянно придумываю себе разные челленджи. Например, я должен месяц каждое утро отжиматься. Как хочешь, где хочешь, но отожмись! Или месяц не пить кофе. Просто взять и месяц не попить. Даже если часто приходишь посидеть поработать в кофейню. Так, кстати, когда-то давно я открыл для себя смузи. Он гораздо полезнее, чем кофе! Рекомендую, – подытожил путешественник Александр Еликов.

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