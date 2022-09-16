«Дневник путешественника»: итоги автоэкспедиции по Уралу. Фото - Иван Горбунов.

Всего маршрут насчитывал 12 локаций, поэтому времени на отдых и сон практически не оставалось. Но недосып и интенсивный график передвижения с лихвой компенсировался потрясающими видами, подпитывая особой энергетикой мест силы, в которых побывали участники экспедиции.

Итоги поездки смотрите в видео:

- Идея проведения автопробега витала в воздухе уже давно, мы хотели показать потенциальным покупателям китайских автобрендов как можно классно и комфортно путешествовать по стране, как они не боятся дорог самого разного уровня, включая грунтовку и лесные дороги. Нам повезло с партнерами – смелые и драйвовые журналисты подхватили нашу идею, мы совместно разработали маршрут экспедиции, выбрали конкретные модели и пустились в путь, - рассказал исполнительный директор Холдинга «Базис-Моторс» Виталий Бондаренко.

Фото - Иван Горбунов.

Отличному настрою на поездку способствовала и погода: на протяжении всего маршрута стояла по-настоящему летняя жара. Возможность охладиться в пути от одной локации к другой была как нельзя кстати. С этой задачей автомобили справились на «отлично», при этом удерживая расход по трассе в пределах 10 литров на 100 км.

- Отправляясь в самостоятельное путешествие, важно быть уверенным в своей машине: в управляемости, комфорте, проходимости. В этом плане автомобили меня приятно удивили. Как любитель таких поездок, считаю их надежным спутником на маршруте, - отметила Кира Санникова - участница экспедиции, главный редактор портала «Мегатюмень».

Фото - Иван Горбунов.

Путешествие по Челябинской области стало испытанием, в хорошем смысле, для всех: и для команды, и для автомобилей. Позади километры дорог, крутых подъемов и спусков, временами бессонных ночей, но зато с массой эмоцией и с сотнями снимков красивейших локаций в телефоне.

Добавим, что со всеми локациями и рекомендациями для путешествия вы можете познакомиться на сайте проекта «Дневник путешественника».

Автомобильный партнер проекта: Автомобильный холдинг «Базис-Моторс»