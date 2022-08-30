Салехардский тяжелоатлет установил пять рекордов России

Фото: администрация Салехарда

Салехардский тяжелоатлет Руслан Хабиров установил пять рекордов России и завоевал золотую медаль на финале ХI спартакиады учащихся России! Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Соревнования проходят с 26 по 31 августа в поселке Сукко (г. Анапа). А участвуют в них более 170 спортсменов из 43 регионов России.

В рывке Руслан показал результат 155 килограммов, а в следующем упражнении - толчке - взял 190 килограммов веса.

В общей сумме двоеборья в 345 килограммов Руслан занял первое место в весовой категории 96 килограммов и в очередной раз установил пять рекордов России:

1 рекорд - в упражнении «рывок»;

2 рекорда - в упражнении «толчок»;

2 рекорда - в общей сумме двоеборья (набрал наибольшее количество очков).

Руслан является воспитанником спортшколы «Фаворит», а тренирует его Светлана Хабирова.