«Более 5 километров»: глава Нового Уренгоя подвел итоги ремонта дорог

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов подвел итоги ремонта дорог. Соответствующую информацию он опубликовал в своих соцсетях.

Так, масштабные изменения произошли на улице Индустриальная. Там проложили более километра новой и комфортной дороги шириной 7 метров. Также рабочие обустроили тротуары, съезды и парковками. Осталось доделать освещение и разметку.

Обновился и проспект Губкина: появились разделительная полоса, двухстороннее освещение, широкие и удобные тротуары, заезды в жилые дворы. Осталось лишь провести озеленение.

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

Завершилась работа на улицах Железнодорожная и Надымская. Специалисты положили новый асфальт, обустроили тротуары, стоянки и выполнили озеленение. Однако главная задача заключалась в том, чтобы обустроить отвод воды. Сделано!

На улице 70 Лет Октября обустроены съезды, ливневки, появились широкие тротуары с двух сторон, на очереди - освещение. Еще один слой асфальта подрядчик уложит в следующем году в рамках гарантии.

- Всего в 2022 году в Новом Уренгое появилось больше километра новых дорог, а отремонтировано 5 километров 636 метров, - отметил градоначальник.