Госавтоинспекция опубликовала видео с моментом наезда на 13-летнюю школьницу в Губкинском

Скриншот из видео

Госавтоинспекция Ямала опубликовала видео, на котором виден момент наезда на 13-летнюю школьницу в Губкинском. Напоминаем, что ДТП произошло вчера, 27 декабря, на перекрестке ул. Мира - ул. Строителей (возле ТЦ Меркурий). Ребенок перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В ролике видно, как девочка подходит к пешеходному переходу, сморит по сторонам и, пропустив несколько автомобилей, шагает на проезжую часть, а через пару секунд ее сбивает внедорожник. От полученного удара школьница отлетает в сторону на несколько метров, а перепуганный водитель выскакивает наружу, чтобы помочь ей.

Далее ребенок каретой скорой помощи был доставлена в Губкинскую городскую больницу.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 18 ДТП, а с начала года - 4 838, в которых 32 человека погибло и 358 получили травмы, в том числе 44 ребенка.