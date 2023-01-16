В Тарко-Сале водитель внедорожника сбил девочку на пешеходом переходе

Фото: Госавтоинспекция Пуровского района

На ямальских дорогах вновь пострадал ребенок. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Пуровского района, ДТП произошло 15 января в районе дома №4 по улице Мезенцева в Тарко-Сале.

- Около 12:51 водитель «Chevrolet Niva» сбил девочку 2012 года рождения, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, - прокомментировали в ведомстве.

К счастью, ребенок не получил серьезных травм, поэтому, после необходимого осмотра, ее отпустили домой.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 13 ДТП, а с начала года - 157, в которых пострадал один человек, погибших нет.

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