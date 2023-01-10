«Дома очень холодно»: ноябрянка показала обледенелую стену в своей квартире после утепления и капремонта

Фото: соцсети

Никак не желающие отступать морозы продолжают выявлять бреши в жилище ямальцев. Ранее на промерзшие квартиры жаловались лабытнангцы и новоуренгойцы. По словам людей, в помещениях, где температура должны быть ну никак не меньше 23 градусов, вдруг появились изморозь и лед, словно они живут не в капитальных домах, а в полуразрушенных сараях.

Кстати, после резонанса, поднятого жителями газовой столицы, городской следственный комитет организовал проверку. Как пояснили в ведомстве, в действиях должностных лиц администрации и управляющих компаний могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

А теперь очередь жаловать дошла до ноябрян, проживающих в доме №93В по улице Мира.

- Хочу рассказать о своей торцевой квартире, расположенной в пятиэтажном доме №93В по улице Мира. У нас на стенах появился лед, дома очень холодно, обращались несколько лет назад в УК, они швы снаружи запенили, но теплее от этого не стало. На стене - снег, хотя изнутри все утеплено гипсокартоном, сделали капремонт. У соседей, кстати, тоже снег на стене, - рассказала местная жительница.

В качестве доказательств северянка прикрепила несколько фото, на которых видны куски льда, крепко примерзшие к стене.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Как оказалось, подобные проблемы возникли и у жильцов близстоящего дома - №93А по все той же улице Мира.

- Все тоже самое. Снимите потолки ,отодвиньте мебель, швы утеплите и потом посмотрим. Ответ всегда одинаков, - сказал Александр Анатольевич.

В итоге горожане посоветовали землякам не ждать помощи со стороны, а самим решить свою проблему, и предложили всевозможные варианты ремонта. При этом ноябряне подметили, что выйти это может в кругленькую сумму, но другой выход вряд ли найдется.

Фото: соцсети

Кстати, ответственной за данные дома является УК «Уютная территория». В свое оправдание ее работники сообщили, что заявки по данному вопросу к ним не поступало.

- После того, как заявка поступит, специалисты проведут замеры температуры и тепловизионное обследование. Это необходимо для того, чтобы установить причину промерзания, - пояснили в управляющей компании.