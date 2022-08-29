В Надымском районе начались праздничные мероприятия, приуроченных к дням образования поселений

Фото: администрация Надымского района

В Надымском районе началась череда праздничных мероприятий, приуроченных к дням образования поселений. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Первыми День села отметили норинцы. Конкурс блюд из выращенного в теплицах урожая, дефиле платьев из подручных материалов, детские игры с северным колоритом и различные спортивные соревнования - все это объединило сельчан в последнюю субботу августа.

А яркая, самобытная атмосфера и отличное настроение скрасили хмурую погоду и сделали этот день по-настоящему светлым и теплым.

Напоминаем, что 4 сентября Надым отметит свое 50-летие. В честь праздника власти подготовили для жителей множество мероприятий, которые проводились в течение года, одно из них - автобус, в котором рассказывают об истории города.

Также надымчане выбрали слоган, который украсит город в день его 50-летия - «Надым - город счастья!».