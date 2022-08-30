Ксения Собчак прокомментировала видео с рабочими из Ноябрьска, катающимися в тачках

Фото: скриншот из видео. Рабочие катаются в тачках.

Известная телеведущая Ксения Собчак отреагировала на забавное видео с рабочими из Ноябрьска. Журналистка опубликовала ролик в своем телеграм-канале «Кровавая барыня», сопроводив его ироничным комментарием.

«Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот - задом наперед. Вот такой рабочий состав заметили на улице Изыскателей в Ноябрьске», - говорится в посте.

Видеозапись с дорожниками появилась в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте» минувшим вечером. На кадрах видно шесть тележек, выстроенных друг за другом, в пяти из которых сидят рабочие, а катит всю эту процессию один из мужчин (он явно не обделен силой).

Видео изрядно позабавило жителей Ноябрьска. Они похвалили дорожников за креативное развлечение, а оператора - за веселый контент, который поднял всем настроение, а не вызвал волну ругани, как это бывает обычно.

Кстати, ранее Ксения Собчак уже комментировала происходящее на Ямале. В частности, речь идет о скандальном бьюти-блогере Андрее Петрове, который прилетел в Новый Уренгой прошлым летом. Визит звезды в газовую столицу не задался с самого начала: еще до вылета Андрей заявил, что не ожидает от этого путешествия ничего хорошего, поскольку Новый Уренгой - самый убогий город в России. Не удивительно, что после такого жители захотели проучить его и массово приехали в аэропорт.

Тогда Ксения и известный урбанист Илья Варламов сошлись во мнении, что новоуренгойцы поступили неправильно и упустили отличный шанс сделать городу бесплатный пиар.