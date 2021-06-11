Илья Варламов и Ксения Собчак поддержали скандального бьюти-блогера Петрова, которого «хотели убить» в Новом Уренгое

Фото: личная страница Андрея Петрова в соцсетях. Некоторые горожане присылали парню сообщения с угрозами.

С тех пор, как скандальный бьюти-блогер Андрей Петров покинул Новый Уренгой, прошло уже три дня, а скандал вокруг его персоны так и не утихает. Вернувшись в столицу, он выложил у себя в Instagram несколько сториз, подробно рассказав о своих злоключениях.

По словам блогера, Новый Уренгой оказался не самым приятным местом, а жители и вовсе хотели его убить. Поводом для этого послужило заявление Петрова, что Новый Уренгой - самый убогий город в России (в действительности он высказался немного иначе, используя ненормативную лексику).

- Из аэропорта за нами ехало машин тридцать с какими-то людьми, которые хотели мести за их любимый город. Кстати, все происходило днем понедельника, у людей походу работы нет (как жаль), - рассказал Петров у себя в сториз.

Защищать его пришлось сотрудникам ОМОНа. Взяв Петрова и его спутниц под свою защиту, правоохранители привезли их в квартиру, где и заночевали гости.

Надо отметить, что на защиту блогера встали многие медийные личности. Так, известный урбанист Илья Варламов высказался о случившемся следующим образом: «Ну и что после этого случая подумает про Новый Уренгой сторонний наблюдатель? А он подумает, что всяких гопников в его жизни и так хватает. И в газовую столицу просто не приедет».

Также он отметил, что новоуренгойцы упустили отличный шанс сделать городу бесплатный пиар.

- Это же газовая столица России, по-своему интересное место! Они могли бы устроить Петрову экскурсию, показать лучшие места, если уж им так хотелось выставить город в выгодном свете, но вместо этого они накинулись на блогера, - добавил Варламов.

Кстати, пост урбаниста лайкнула Ксения Собчак, тем самым выразив солидарность.

- Именно так. Могли легко перевернуть отношение к себе, - написала Ксения в комментариях.