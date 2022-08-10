Собаку, которая год ждала бросивших ее хозяев на развалинах дома в Пурпе, привезли в приют

Фото: Олеся Торикова

История несчастного пса из Пурпе, который уже год ждет бросивших его хозяев на развалинах дома, получила счастливый конец: волонтерам все же удалось поймать животное и доставить его в приют. По словам зоозащитников, пес отказывался покидать насиженное место и не подпускал их к себе, до конца продолжая верить, что его семья вот-вот вернется.

- Мы пробирались к нему ползком, нам потребовалась не одна попытка, но, наконец-то, это удалось! Теперь пса ждет ветеринарный врач и очень долгий период адаптации, - рассказал один из волонтеров.

Фото: МОО ОЗЖ «Доброе сердце» Губкинский

Когда собака оказалась в приюте, ее сразу же помыли и сбрили старую шерсть, а затем - попытались накормить. Однако она отказалась принимать еду из рук людей, увезших ее из родного места.

Но, со временем, пес понял, что волонтеры желают ему добра, и начал понемногу кушать.

- Пытаемся дружить с помощью отварной печени. Раньше не брал еду, а сейчас уже начал кушать, - говорит зоозащитница Олеся Торикова.

Пока что собака будет находиться в приюте, однако волонтеры надеются, что однажды она обретет новых хозяев, а о предательстве старых забудет, как страшный сон.