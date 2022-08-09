Губкинские волонтеры пытаются помочь брошенному псу из Пурпе: «Хотели поймать, не дается, рычит»

Фото: Олеся Торикова

Губкинские волонтеры рассказали о своих попытках помочь брошенному псу из Пурпе (отдаленный район города). Напоминаем, что прежние хозяева оставили собаку при переезде, и теперь она живет на руинах снесенного дома.

- Когда мы приехали, то собаки не оказалось на месте. Наверное, спряталась от жары, - поведала зоозащитник Олеся Торикова.

Спустя несколько часов, ближе к вечеру, волонтеры снова отправились в поселок, всерьез вознамерившись забрать дворнягу в приют, но пес оказался не из робкого десятка и не дался в руки незнакомым людям.

- Хотели поймать, не дается, рычит, охраняет свой дом. Накормили, воду чистую налили. Завтра поедем более подготовленные. Будем ловить до победного, - подытожили девушка.

«Комсомольская правда - Ямал» продолжит следить за развитием этой истории и обязательно расскажет, чем она завершилась.