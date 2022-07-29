«И все молчат! Лечатся и молчат!»: в Новом Уренгое воспитанники детсада «Золотой петушок» без конца болеют ротовирусом

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети. Детский сад «Золотой петушок».

О чем думают все родители, отводя ребенка в детский сад? Ответ прост: чтобы ему там было хорошо, и он не заболел. Но если на первое взрослы еще как-то могут повлиять, то на второе уже нет. Сколько не закаляй малыша, не давай иммуномодулирующие препараты, инфекций все равно не избежать - таковы особенности маленького организма.

Чтобы юные северяне росли здоровыми и меньше болели, чиновники решили добавить в меню детских садов больше продукции из оленины.

- У нас большой план по замещению привозного мяса в детских садах и школах на нашу оленину, качественную, экологически чистую. Сейчас доля нашего мясо в рационе детсадовцев, школьников и пациентов больниц составляет порядка 20-25%, мы планируем довести этот показатель до 40-50% во всех городских учреждениях, - сообщил директор регионального департамента АПК Виктор Югай на заседании комитета окружного парламента по развитию агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных народов Севера в феврале 2020 года.

Кроме того, для поднятия иммунитета воспитанников во многих детсадах открылись бассейны. Малыши не просто плескаются в воде, а выполняют разные упражнения под строгим надзором опытных инструкторов.

Но все попытки властей создать условия для роста и развития ребят рассыпаются в прах, если сотрудникам учреждений на это наплевать.

Одна из таких ситуаций произошла в новоуренгойском детском саду «Золото ключик», где, по словам одной из мам, малыши постоянно подхватывают кишечную палочку. И продолжается это уже много лет.

- Этот детский сад должна проверить санэпидемстанция, поскольку малыши постоянно ловят там кишечную палочку. Дочка ходила туда в 2018 году, и из двенадцать месяцев она проболела ровно десять, - рассказала Варвара Трубецкая.

Устав от страданий дочери и постоянной траты денег на лекарства, женщина забрала из сада документы и отдала ребенка в частное учреждение. Как итог - за год малышка ничем не заболела.

Изначально можно предположить, что все вышесказанное - единичный случай, ведь такие истории рассказывают большинство мам. Но если ситуация повторяется вновь и вновь, то на нее уже стоит обратить внимание.

- Потом, в 2020 году, в этот детсад пошла дочь кумы - такая же ситуация. А в 2022 году у одноклассницы пошли сыновья - та же самая песня. Сначала дети приносили из сада «кишечку», а потом болела вся семья, при чем в тяжелой форме, - продолжает свой рассказ Варвара.

По словам новоуренгойки, она не раз обращалась к заведующей с данной проблемой, но слушать ее никто не хотел. Руководительница лишь отмахивалась рукой и говорила, что дочь Варвары - единственная, кто болеет.

- Но это неправда. После ухода из сада я задала в родительском чате вопрос о том, болел ли кто-то еще ротовирусом, так большая часть родителей написала, что тоже болеют без конца. Но ходят, потому что выхода нет, у всех ведь работа. И все молчат! Лечатся и молчат! - добавила северянка.

Кстати, примерно месяц назад об ужасах, творящихся в застенках сада, узнал городской департамент образования. Его представители сообщили, что взяли ситуацию под свой контроль и обязательно разберутся в происходящем.

По сей день ведомство так и не предоставило официального ответа, поэтому «Комсомольская правда - Ямал» взяла ситуацию в свои руки и сама связалась с ним, чтобы узнать результаты проверки. Они оказались следующими:

- В период 2021-2022 годов в детском саду «Золотой петушок» не было зарегистрировано заболеваний кишечной инфекцией. Обращений от родителей по данному вопросу не поступало. С руководителем дошкольного учреждения проведена беседа по предотвращению и недопущению нарушений санитарных норм и правил, - сообщили в ведомстве.

Также в департаменте отметили, что два раза в год (весна, осень) персонал детского сада сдает анализы на вирусные кишечные инфекции. В случае их обнаружения проводятся все необходимые противоэпидемические (профилактические) мероприятия.

Что же это получается? Руководство образовательного учреждения и департамент просто не хотят, как говорится, выносить сор из избы? Или молодая мать преувеличила масштаб проблемы? Покажет время.

Сейчас детский сад продолжает работать, в нем даже запланирован ремонт окон - деревянные заменят на пластиковые, а также благоустройство территории. Согласно информации, на участках появятся качели, беседки, волейбольная стойка, футбольные ворота и своя маленькая метео-станция.

Но нужно ли все это детям, которые и в садик то толком не ходят из-за постоянных болезней? Думается, что нет, ведь счастливое детство заключается не в новомодных площадках, а крепком здоровье и близких людях рядом.