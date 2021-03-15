В Новом Уренгое открыли два современных детских сада

Фото: правительство ЯНАО

В новом Уренгое открылись сразу два совеменных детских сада. Один из них - «Созвездие» в микрорайоне Славянский, рассчитанного на 300 мест, из которых 90 - для детей до 3-х лет.

В «Созвездии» разместятся 17 групп, 2 из которых предназначены для с тяжелыми нарушениями речи. Здесь созданы максимально комфортные условия для развития юных новоуренгойцев: музыкальные и физкультурные залы, театральная студия, изостудия, зимний сад, бассейн, зал сухого плавания, планетарий, библиотека, компьютерный класс, спелеокамера и сенсорная комната.

Основной упор будет делаться на развитие технического творчества через легоконструирование, робототехнику, 3D-прототипирование и VR-моделирование.

Заниматься с малышами предстоит педагогам из дошкольных учреждений Нового Уренгоя, других муниципалитетов ЯНАО и даже регионов России. Например, семейная пара из Москвы - инструктор по физкультуре и педагог-психолог.

Еще один детсткий сад - «Я-МАЛ» в мкр. Тундровом. Дошкольное учреждение рассчитано на 240 мест - 13 групп, в том числе 60 - для детей до 3-х лет. Там есть все необходимое для развития малышей.

Отметим, что до конца года в Новом Уренгое откроют еще три новых детских сада, два из них - в отдаленном мкр. Коротчаево и один - в мкр. Строителей.