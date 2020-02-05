5 Февр. 2020 2020-02-05T10:02:26+03:00

В ямальских детсадах и школах будут чаще кормить олениной Фото: yanao.ru

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В меню детских садов, школ и больниц Ямала появится больше продукции из мяса оленя. Как сообщил директор регионального департамента АПК Виктор Югай, местные сельхозпредприятия в 2020 году планируют на 20 тонн увеличить поставки продукции из мяса оленя в учреждения округа. В прошлом году «социальные» поставки оленины превысили 170 тонн, что на 11% больше по сравнению с 2018 годом.

Сейчас мясо оленя, рыба и молоко ямальского производства направляется почти в 120 организаций, преимущественно в детсады и школы. Напомним, о важности работы по обеспечению объектов социальной сферы качественными продуктами питания местного производства говорил губернатор округа Дмитрий Артюхов на своей пресс-конференции в декабре прошлого года.

Тогда он отметил, что у региона большой план по замещению привозного мяса на ямальскую оленину, качественную, экологически чистую в детских садах и школах. Это будет правильное решение с точки зрения качества продукции и поддержки наших предприятий.

Сейчас наибольший объём поставок оленины приходится на Ямальский, Приуральский, Тазовский и Шурышкарский районы, а также города Салехард, Лабытнанги и Губкинский. Ведётся системная работа с другими городами Ямала. С 2020 года планируется начать поставки в образовательные учреждения Нового Уренгоя, где уже прошёл ряд дегустационных мероприятий с участием директоров школ, учеников и их родителей, пояснили в правительстве ЯНАО.

- Никаких препятствий при взаимодействии с нашими производителями в части организации поставок возникать не должно, они сегодня имеют возможность в полной мере закрывать потребность социальных учреждений наших городов в этой полезной продукции, – подчеркнул Виктор Югай.

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ИСТОЧНИК KP.RU