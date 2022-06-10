«Уже нервы сдают»: жителям Ноябрьска до сих пор не вернули чистую воду

Фото: Анастасия Перевалова. Вода в одном из домов Ноябрьска.

Уже почти неделю в квартирах ноябрян течет грязная вода. Первые жалобы начали поступать в минувшую пятницу, 3 июня, а уже на следующее утро недовольство охватило весь город. По словам людей, жидкость, бегущая из водопровода, напоминала крепкий кофе или кока-колу. И хоть сейчас вода стала немного чище, радости от этого жители не испытывают.

- Уже нервы сдают. У многих маленькие дети, не помыть их, ни постирать одежду. Когда закончится этот кошмар? - вопрошает Зарина С.

Вызывает беспокойство у людей и тот факт, что точных сроков подачи чистой воды никто не называет. В местной администрации сообщили, что ситуация - временная, и связана она с сезонными гидравлическими испытаниями, проверкой пожарных гидрантов и ремонтами, причем масштабными. В этом году в городе планируют заменить сразу 40 участков внутриквартальных сетей или около 7 километров трубопровода. А на днях на подъезде одного из домов появилось объявление, в котором говорилось, что ждать чистой воды придется не менее пяти месяцев.

Так это или нет - сказать трудно. Ну а пока в помощь жителям запустили две водовозки. Сначала машины объезжают детские сады, а затем направляются во дворы по заранее сформированному графику, который выкладывается в официальных аккаунтах городской администрации в соцсетях.

Кроме того, с сегодняшнего дня в Ноябрьске заработала «горячая линия» по вопросам водоснабжения. Волонтеры проконсультируют горожан относительно качества воды, ее отсутствия, уточнят график работы водовозов и расскажут про перерасчет.

Последнее, кстати, изрядно порадовало горожан, ведь помимо бытовых неудобств им пришлось понести и материальные затраты. Сейчас в городских магазинах осталась только вода в полуторалитровых бутылках или совсем маленьких - по 0,5 литров. Все остальные тары уже разобрали.

Между тем самые недоверчивые жители начинают предполагать, что проблема заключается вовсе не в промывке и плановых работах, а в поломке насосов или фильтров. Но официально эту версию власти не комментировали. На данный момент они просят ноябрян отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и набраться терпения.