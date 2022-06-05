Жители Ноябрьска жалуются на коричневую воду, бегущую из кранов уже третий день

Фото: паблик "Злой Ноябрянин". Вода в одной из городских квартир.

Жители Ноябрьска массово жалуются на грязную воду из кранов. По словам людей, это безобразие длится уже целых три дня, а жидкость, бегущая из водопровода, напоминает крепкий кофе или кока-колу, вот только пить ее и хоть как-то использовать в быту у горожан нет никого желания.

В качестве доказательств ноябряне стали выкладывать соответствующие фото в местные паблики, сопровождая их злобными записями.

Фото: паблик "Злой Ноябрянин". Вода в одной из городских квартир.

- Может, пора водовозки запускать? Третий день кофе! И горячая, и холодная. Улицы Изыскателей и 40 лет Победы. Запасы чистой воды закончились, - пишет горожанин.

Фото: паблик "Злой Ноябрянин". Вода по пр. Мира 83а.

А это вода в квартире по пр. Мира, 83а. Несмотря на то, что выглядит он чуть чище предыдущей, использовать ее все равно нельзя.

Не лучше обстоят дела и на Ленина, 35б. Чтобы наглядно показать администрации, что творится по данному адресу, местная жительница Елена Б. налила горячую и холодную воду в кружки, сфотографировала их, а затем опубликовала на странице властей в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Елена Буянова. Вода по ул. Ленина 35б.

Кстати, по словам мэрии, ухудшение качества воды связано с плановыми летними работами на сетях.

- Проведены гидравлические испытания, начаты промывки внутриквартальных сетей теплоснабжения и водоснабжения, идут проверки работоспособности пожарных гидрантов. Стартовали сезонные работы по реконструкции и капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения на ул. Советская, ул. Дзержинского, ул. Холмогорская, а также в 1 и 2 микрорайонах. О производимых работах жители и управляющие компании были оповещены заблаговременно, - отчитались власти.

Однако, по словам людей, никто никого не предупреждал, поэтому начавшиеся работы стали большим сюрпризом.

Чтобы смягчить гнев ноябрян, администрация организовала подвоз воды. Но хватит ли ее на все квартиры и сколько продлится такая промывка, неизвестно.