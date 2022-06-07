«Запах канализации - это бренд нашего города»: жители Ноябрьска жалуются на нестерпимый «аромат» из подземных колодцев

Жители Ноябрьска жалуются на нестерпимый «аромат» из подземных колодцев Фото: Вера Зенина

Вот уже долгое время Ноябрьск считается одним из самых красивых успешно развивающихся городов, где все делается для жителей. Чего стоит только один Ноябрьск-парк, признанный самым большим и интересным местом отдыха на Ямале. При этом в городе продолжают обновлять и другие места отдыха, например, сквер «Мать и дитя», открывают семейные кафе, где можно вкусно поесть и весело провести время, модельные библиотеки, оборудованные по последнему слову техники, строят дороги, детские сады и многое другое.

Но, сооружая всю эту красоту, власти забыли о том, что же происходит у них под ногами, куда не достигает человеческий взгляд. Речь идет о городской канализации, из которой исходит жуткий «аромат».

В последний раз тему неприятного запаха затронула местная жительница Зайтуна Корлыханова после окончания прямого эфира главы города Алексея Романова, прошедшего 20 мая. Просмотрев трансляцию, во время которой данной проблеме так и не уделили внимание, женщина решила лично взяться за дела и задала в комментариях вопрос градоначальнику.

- На протяжении всего проспекта Мира постоянно стоит запах, исходящий из канализационных люков. Специалисты говорили, что вся канализационная система, идущая под улицей, сделана с нарушением технологии. Насколько это верно? - написала ноябрянка.

Но ответа так и не последовало. Представители администрации предпочли сделать вид, что не увидели запись, хотя на другие вопросы, менее каверзные, отвечали весьма охотно.

Чтобы разобраться в этой ситуации, корреспондент «Комсомольской правды - Ямал» отправил в мэрию официальный запрос. Спустя время пришел ответ, в котором сообщалось, что никаких жалоб от горожан не поступало, а с канализацией все в порядке.

- За содержание, эксплуатацию, а также модернизацию и улучшение качества централизованной канализационной системы города отвечает ресурсоснабжающая организация «Энерго-Газ-Ноябрьск». С ней было заключено концессионное соглашение. Все переданные объекты построены в соответствие с требованиями действующих технических документов, санитарных правил и нормативов, разработанных в этой области, - прокомментировали в мэрии.

Также в администрации упомянули о ремонте канализации вдоль того самого проспекта Мира, о котором писала женщина, в 2019-2021 годах.

- Специалистами применялся метод санации. Это особый способ очистки и восстановления участков трубы, позволяющий вести работу без раскопки большого отрезка коммуникаций. Это позволило значительно продлить срок эксплуатации канализационных коллекторов и улучшить надежность самого участка, а благодаря гладкой внутренней поверхности полимерного вкладыша повысились качество и скорость движения перемещаемых по трубопроводу отходов, - отчитались власти.

Но если все так хорошо, то откуда появляются жалобы и недовольства?

- Не ведутся профилактические работы по промывке канализации. Кроме того, много битых колодцев, которые не ремонтируются. Запах канализации - это бренд нашего города. Если подъезжаешь на поезде, то запах начинает сопровождать от гаражей перед вокзалом и до канализационно-насосной станции. Если идешь в «Авангард», то вдыхаешь эти ароматы полной грудью. На самой территории станции извечная куча отходов от чистки песколовок. А возле магазина «Бристоль» запах стоит уже 20 лет. И все из-за битых колодцев, до которых никому нет дела, - поделилась своими наблюдениями Людмила Филатова.

Пыталась разобраться с данным вопросом и Ирина Тимохина, но, увы, безуспешно. Ведь когда нет проблем, то и решать нечего - такова позиция городской власти.

Кстати!

Во время подготовки данного материала ноябряне стали сообщать, что в городе начались работы на канализационном коллекторе, расположенном между железнодорожным вокзалом и промзоной. Неизвестно, связано ли это как-то с запросом корреспондента, но хочется верить, что да.

Напоминаем, что ранее «Комсомолка» уже помогла жителям Ноябрьска решить проблему с дорогой по ул. Северная, требующей ремонта. Тогда городская прокуратура организовала проверку, основываясь на нашей статье, а после - подтвердила удручающее состояние трассы. Что касается администрации, она утверждала, что ремонт был проведен летом 2021 года и никаких повторных работ не требуется.