Фото: управление культуры ноябрьска

В Ноябрьске открылась первая модельная библиотека - Библиоцентр «РОСТа». Она находится на базе бывшей библиотеки «Златослово», которая расположена в мкр. Железнодорожников. Все помещения были модернизированы, также создано несколько принципиально новых зон и пространств, отличительной чертой которых является мобильность, компактность и содержательность.

Сам Библиоцентр оснащен стильной, эргономичной мебелью, современным мультимедийным и компьютерным, световым и звуковым оборудованием, в том числе для маломобильных групп населения. Кроме того, обновился фонд печатных и электронных изданий.

Теперь на базе центра будут функционировать интерактивные зоны, познавательные школы и клубы, различные лектории и гостиные, проводиться творческие и развлекательные программы.

- Надеемся, новый Библиоцентр понравится нашим жителям и по дизайну, и по наполнению, став любимым местом для просвещения, творчества и отдыха, - отметила начальник управления культуры города Ноябрьска Антонина Кишко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ямале началась череда открытия современных модельных библиотек. Они появляются во всех муниципалитетах (подробнее)