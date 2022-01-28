Жители Ноябрьска просят отремонтировать дорогу по ул. Северная

Фото: скриншот из Яндекс-карт

Житель Ноябрьска пожаловался в социальных сетях на состояние дороги по ул. Северная. Как утверждает горожанин, трассу уже давно пора отремонтировать, потому что ездить по ней небезопасно.

- Уважаемая администрация! А есть уже сроки ремонта дороги по ул. Северная? Дорога Богом забыта уже лет как десять, колея больше 15 сантиметров. В прошлом году на закруглении прорыв был, все заледенело, за месяц даже песком ни разу не посыпали, - написал мужчина в паблике «Злой Ноябрянин».

В комментариях к посту горожане полностью поддержали недовольство автора: «дорога ужасная», «она узкая и вся в ямах», «полностью согласна».

Позже свой комментарий оставили представители городской администрации. Власти сообщили, что дорога находится в удовлетворительном состоянии и отвечает требованиям безопасности.

- Прошлым лето был проведен ямочный ремонт. Место производства ремонта и вскрытия проезжей части в районе «кривой» было устранено осенью 2021 года. Более подробные разъяснения Вы можете получить по телефону: 361-128, - добавили в мэрии.