В Новоуренгойской ЦГБ появился прибор, способный выявлять антитела к любым инфекциям

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В лабораторию Новоуренгойской ЦГБ поступил автоматический анализатор открытого типа, способный выявлять антитела в крови человека к любым инфекциям (ИФА тесты). Как уточнили в пресс-службе медучреждения, также его планируют использоваться для проведения исследований на антитела к COVID-19.

Анализатор предназначен для выполнения единичных тестов и массового скрининга. За три часа аппарат выполняет 540 определений. Автоматизированный процесс, который заменил 16 ручных методик, имеет множество преимуществ, самое главное - он облегчает работу сотрудников (после запуска не требуется присутствие оператора) и значительно увеличивает количество исследований методом ИФА.

За месяц прибор способен выполнить от 5 до 30 тысяч исследований