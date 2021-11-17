Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Штат Новоуренгойской ЦГБ пополнился врачом УЗИ и рентген-лаборантом. Как рассказали в городской больнице, новые специалисты - семья Яновских, приехавшая на Север из Алтайского края. Там они работали в Завьяловской центральной районной больнице.

- Яновские совсем недавно работают в Новоуренгойской больнице, но уже оценили по достоинству оборудование, которым оснащены отделения, и подружились с коллегами. К холодному арктическому климату пока привыкают, говорят, это самое сложное, - сообщили в медучреждении.

Андрей Яновский уже успел заслужить уважение у пациентов. Новый доктор внимательный специалист и участливый человек. А его жена выполняет в день более 50 исследований.

Отметим, что в 2002 году супруги закончили Благовещенское медучилище, после чего Светлана сразу приступила к работе в качестве рентген-лаборанта, а Андрей продолжил обучение в Алтайском государственном медицинском университете.