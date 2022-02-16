«Лезет на стену!»: надымчанинину с гноем в кости отказывают в лечении

Северянин испытывает сильные боли Фото: Ольга Крыльцова

Жители Надыма продолжают жаловаться на работу медиков. На прошлой неделе городские соцсети облетел пост молодой северянки, которая больше суток ждала помощи врачей, испытывая проблемы с дыханием и острую боль в груди. А теперь о своей проблеме написала еще одна надымчанка, женщина рассказала о своем муже, страдающем остеомиелитом.

- Муж обратился в «скорую». Его доставили в приемный покой с сильной болью в ноге. Сделали рентген, осмотрел хирург, далее врач сказал, что в госпитализации нет необходимости, - рассказывает северянка.

После этого мужчина записался на прием к хирургу, взяв талончик на утро. Но к врачу он так и не попал из-за начавшегося осложнения.

- Утром муж не смог подняться с кровати . Третий день вызываем скорую, делают обезболивающее, три часа проходит, муж лезет на стенку. Больница принимать не хочет. Что делать? - вопрошает женщина.

В комментариях под постом жители посочувствовали землячке, посоветовав не медлить и обращаться во все инстанции, включая департамент здравоохранения, прокуратуру, полицию и минздрав.

В скором времени на сообщение надымчанки отреагировал представитель городской больницы. Он попросил женщину отправить свои контактные данные в личные сообщения на странице медучреждения в соцсети, чтобы начать служебное расследование.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что пациенты надымской больницы жалуются на закрытые двери между корпусами детской и взрослой поликлиник. Из-за этого горожанам приходится бегать между зданиями, что очень неудобно.