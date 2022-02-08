Надымчанка, испытывающая проблемы с дыханием и острую боль в груди, больше суток ждала медицинской помощи

Бригада скорой помощи также посоветовала девушке обратиться к врачу Фото: Ольга Крыльцова

Жительница Надыма рассказала о своих злоключениях при обращении в городскую больницу. По словам девушки, она так и не смогла получить помощь врачей, хотя ее состояние было близко к критическому. Чтобы придать ситуацию огласке, она выложила пост в соцсетях, собравший почти четыре тысячи просмотров.

- Я, конечно, все понимаю, но что происходит с поликлиникой? Про красную зону вообще молчу, меня сегодня с острой болью не приняли, в регистратуре вообще никого не было! По неотложке так же отказали, отправили назад! У меня острая боль в грудной клетке - не могу сделать вздох. Вызвала врача на дом с утра (7 февраля - прим. ред.), сказали ожидать до 19:00. Время 19:00, а врача нет, звоню, говорят приедут, ждите . Что происходит с Надымом? Почему такие ужасные условия оказания помощи? Работать не хотят, я так понимаю? Нужно жалобу писать в министерство здравоохранения, - рассказала разгневанная северянка.

Также девушка уточнила, что вызвала на дом «скорую» (когда поняла, что врача ждать уже бессмысленно).

- Скорая вчера приехала, хорошие такие женщины, все послушали, быстро приехали, поставили укол. Они тоже по сути не понимают, что у меня, это к врачу нужно, но все возможное сделали - поведала надымчанка.

Затем девушка предприняла еще одну попытку получить медпомощь и обратилась в приемный покой, где ее мог бы осмотреть дежурный врач. Однако и эта попытка не увенчалась успехом - северянку вновь отправили сидеть в красной зоне.

После публикации под постом развернулась бурная дискуссия: одни полностью поддержали северянку в ее недовольство, а другие же осудили за неспособность понять врачей, которые сейчас работают круглые сутки.

В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что вызовы врача на дом к пациентам с симптомами ОРВИ и гриппа обслуживаются в течение суток.

- Безусловно, врачи стараются обслужить максимальное количество вызов за более короткий промежуток времени. Сейчас ситуация по заболеваемости ОРВИ в Надыме и Надымском районе остается крайне напряженной. По информации Надымской ЦРБ, ваш вызов был оформлен вечером, 7 февраля. В настоящее время врач уже выехал, ожидайте, - прокомментировали в ведомстве.

Спустя время девушка сообщила, что врач все же приехал к ней домой и оказал необходимую помощь.