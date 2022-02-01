В Тарко-Сале пациентка ковидного госпиталя пожаловалась на сломанные унитазы и грязь в палатах

Фото: паблик "Тарко-Сале /ЯНАО".

Жители Тарко-Сале продолжают жаловаться на ужасное состояние местных медучреждений. Так, в октябре прошлого года молодой горожанин выложит в Сеть видео с мышонком, проживающим в в детском отделении городской больницы. А в декабре пациент хирургического отделения пожаловался на обледеневшие окна и сквозняк в палатах.

Теперь на очереди оказался ковидный госпиталь. По словам одной из пациенток, в медучреждении не работают туалеты, везде грязь, ржавчина, а персонал даже не торопится навести порядок. Чтобы придать ситуацию огласке, она выложила пост в социальных сетях, подробно описав происходящее.

- Лежу в Тарко-Сале в ковидном госпитале на первом этаже. Претензий к врачам нет, умнички просто. Однако тут сломаны все замки, туалеты не работают, вода в душе и раковине не уходит вообще, в палатах грязь. Куда смотрит начальство? Мне ходить тяжело, ноги как ватные, а в туалет приходится ходить бог знает куда, идешь и думаешь, как бы не упасть посреди коридора. Люди лежат в ужасных условиях. Слов нет просто, - написала разгневанная северянка.

В качестве доказательств она приложил несколько фото, на которых показала облезлую тумбочку, нерабочий слив, ржавый ершик для унитаза, а также застоявшуюся воду в раковине и душевой кабине.

Фото: паблик "Тарко-Сале /ЯНАО".

Фото: паблик "Тарко-Сале /ЯНАО".

В Тарко-Салинской ЦРБ тут же прокомментировали недовольство женщины. Сначала представитель медучреждения поблагодарил пациентку за обращение, а после - дал развернутый ответ.

- В здании, где сейчас развернуто отделение, ни разу не проводился капитальный ремонт. Коечный фонд практически все время заполнен пациентами. Кроме того, в отделении действует особый санитарно-эпидемиологический режим, проводится постоянная обработка поверхностей дезинфецирующими средствами, которые агрессивно воздействуют на некоторые материалы. Персонал больницы следит за чистотой в палатах и прочих помещениях отделения, все необходимые действия проводятся согласно графику. В связи с тем, что ситуация с распространением коронавируса в Пуровском районе остается напряженной, произвести капитальный ремонт в настоящий момент не представляется возможным. Он будет проведен после нормализации эпидобстановки. Мелкие недочеты и поломки будут устранены в ближайшее время, - рассказали в больнице.