«Как люди будут выздоравливать?»: в Тарко-Сале пациент городской больницы пожаловался на обледеневшие окна и сквозняк в палате

Окно в больничной палате

В Тарко-Сале один из пациентов хирургического отделения городской больницы пожаловался на обледеневшие окна и сквозняк в палате. Чтобы привлечь внимание к проблеме, северянин написал пост в социальных сетях, сопроводив его соответствующим видео.

На кадрах отчетливо видно оконную раму, покрывшуюся наледью. Чтобы избежать дальнейшего нарастания инея и льда, пациенты положили на подоконник теплые пледы и одеяла, которые приклеились к стеклу.

- Такие вот окна. Как люди будут выздоравливать? - вопрошает ямалец.

Как рассказали в пресс-службе Тарако-Салинской ЦРБ, небольшое обледенение окон - процесс естественный, так как это зона, где встречаются два потока воздуха (теплый и холодный). В связи с этим влажность конденсируется на оконных проемах и застывает.

- Кроме того, пациенты периодически открывают окна для проветривания помещений, что приводит к обледенение створок. Каждый раз при обходе больных в палатах фиксируется температурный режим. Он соответствует установленным нормам. На данном видео пациент находится в футболке, это подтверждает факт того, что температурный режим в порядке, - добавили в медучреждении.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала об еще одной жалобе со стороны пациента местной больницы. Речь идет о детском отделении, где мышь прогрызла дыру в стене.