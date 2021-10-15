В детском отделении Тарко-салинской больницы мышь прогрызла дыру в стене

Фото: скриншот из видео. Мышонок в стене.

Житель Тарко-Сале выложил в соцсети видео, вызвавшее гнев половины города. В ролике длинною 22 секунды автор запечатлел милого мышонка, смотрящего в камеру доверчивыми глазами. Казалось бы, что здесь такого ужасного? Однако, по словам молодого человека, данный грызун проживает в детском отделении городской больницы и чувствует себя весьма неплохо.

- Детское отделение по ул. Больничный городок, д. 12. За состоянием палат не следят, и мыши прогрызли стены. Кто хочет посмотреть на живых мышей - просим во вторую палату, - написал автор съемки.

И действительно, мышь сидит не где-нибудь, а именно в стенной дыре, которую даже не прикрывает плинтус. Видимо, оголодавшие животные сгрызли и его.

- Это просто кошмар, не детское отделение, а одно название, - прокомментировал пост Евгений.

Другие горожане также выразили недовольство увиденным, написав, что лечить детей в таких условиях - недопустимо.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в районной администрации, плинтус будет отремонтирован уже сегодня, а по всему периметру пола обеспечат герметичность. Дератизацию всего здания детского отделения ТЦРБ проведет специальная служба,

Также власти добавили, что здание детского отделения ТЦРБ находится в деревянном исполнении. Однако к концу февраля 2023 года в Тарко-Сале появится новый Детский центр, включающий поликлинику на 150 посещений и стационар на 30 коек. Он расположится на территории больничного городка и будет занимать 4 500 кв. метров. На сегодняшний день уже подписан контракт на строительство.