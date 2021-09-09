Фото: скриншот из видео. Малыша вылавливали сачком.

Жители Ямала все чаще сталкиваются с маленькими медвежатами, кочующими по региону. В первый раз мишки попали на камеру одного из водителей, проезжавшего Тазовский район. Не взирая на авто, животные устроили шуточную драку прямо на проезжей части. Немного помахав лапами, они удалились обратно в лес, вызвав у мужчины бурю эмоций. Позже косолапые засветились неподалеку от Нового Уренгоя. Перегородив дорогу автоледи, животные сразу начали обследовать машину на наличие съестного.

А теперь один из мишек попался рыбакам. Устав плыть, косолапый прибился к лодке, цепляясь за нее из последних сил. Не испугавшись маленького хищника, мужчины сразу же бросились его спасать, используя подручные средства.

Смотреть видеосюжет На Ямале рыбки спасли медвежонка, вытащив его из холодной воды

На видео, опубликованном в соцсетях, можно посмотреть, как рыбаки с усердием затаскивают медвежонка в лодку, предварительно протяну ему сачок. По словам рыбаков, вес такого пловца совсем не маленький, поэтому вытащить его из воды - задача не из легких.

- Отдыхай, малой, отдыхай! Держись, держись, держись! Не бойся, сейчас спасем тебя, - обращаются мужчины к обессиленному малышу.

В итоге спасательная операция увенчалась успехом. Мишке удалось забраться в лодку, где ему предложили разместиться возле мотора.