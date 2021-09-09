На Ямале рыбки спасли медвежонка, вытащив его из холодной воды

Фото: скриншот из видео. Малыша вылавливали сачком.
Жители Ямала все чаще сталкиваются с маленькими медвежатами, кочующими по региону. В первый раз мишки попали на камеру одного из водителей, проезжавшего Тазовский район. Не взирая на авто, животные устроили шуточную драку прямо на проезжей части. Немного помахав лапами, они удалились обратно в лес, вызвав у мужчины бурю эмоций. Позже косолапые засветились неподалеку от Нового Уренгоя. Перегородив дорогу автоледи, животные сразу начали обследовать машину на наличие съестного.
А теперь один из мишек попался рыбакам. Устав плыть, косолапый прибился к лодке, цепляясь за нее из последних сил. Не испугавшись маленького хищника, мужчины сразу же бросились его спасать, используя подручные средства.
На видео, опубликованном в соцсетях, можно посмотреть, как рыбаки с усердием затаскивают медвежонка в лодку, предварительно протяну ему сачок. По словам рыбаков, вес такого пловца совсем не маленький, поэтому вытащить его из воды - задача не из легких.
- Отдыхай, малой, отдыхай! Держись, держись, держись! Не бойся, сейчас спасем тебя, - обращаются мужчины к обессиленному малышу.
В итоге спасательная операция увенчалась успехом. Мишке удалось забраться в лодку, где ему предложили разместиться возле мотора.