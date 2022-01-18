На Ямале растет число заболевших COVID-19 Фото: официальное сообщество администрации Надымского района

Медучреждения Ямала готовы принять новую волну коронавируса. Сейчас в округе увеличивается число заболевших ковидом и одна из возможных причин роста – возвращение северян с новогодних каникул из других регионов или недостаточно серьезное отношение к средствам индивидуальной защиты.

В медучреждениях округа уже сформирован достаточный запас лекарств, все больницы обеспечены препаратами и медицинским кислородом. Сейчас в инфекционных отделениях и ковидных госпиталях заняты 273 койки, свободный коечный фонд – 28%. В случае необходимости будет развернут резерв.

На сегодня в ЯНАО не выявлен новый штамм «омикрон», но в каждом муниципалитете есть ПЦР-лаборатория для диагностики коронавируса. При наличии показаний для определения "омикрона" биоматериал направляется на дополнительное исследование в Московский институт гриппа. Как сообщают медики, «Омикрон» характеризуется коротким инкубационным периодом: сразу после контакта с заболевшим здоровый человек «подхватывает» вирус и может заражать других. Один заболевший может заразить до 100 человек.