Спортсменка из Ямала победила на Всероссийских соревнованиях по скалолазанию Фото: официальная страница ЯНАО в соцсети

Ямальская спортсменка победила на Всероссийских соревнованиях по скалолазанию. Девушка, с красивым именем Динара, стала лучшей в дисциплине «лазание на трудность».

Спортсменка увидела 15-ти метровую трассу впервые, буквально за пару минут до старта. Во всех раундах девушка прошла её, уложившись в отведенное время – 6 минут. Турнир проходил на скалодроме в Тюмени, где в течение пяти дней состязались 32 женщины и 56 мужчин из разных регионов страны.

Теперь победительнице в составе сборной предстоит выступить на Чемпионате мира в Москве, который пройдет в сентябре.

Напомним, ранее мы писали, как ямальские спортсмены установили новые рекорды России на соревнованиях по северному многоборью. Состязания проходили в личном и командном зачетах. А также, про салехардских тяжелоатлетов, которые показали достойные результаты на чемпионате УрФО.