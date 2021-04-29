Салехардские тяжелоатлеты показали достойные результаты на чемпионате УрФО Фото: Администрация Салехарда

В составе ямальской сборной на чемпионате УрФО по тяжёлой атлетике салехардские спортсмены показали достойные результаты в своих весовых категориях. Так, Анастасия Пенкина завоевала 2 место, а 4 место заслужила Марина Канева. Среди юношей 2 место завоевал Александр Урвачев, 3 место - Руслан Хабиров. Тренирует талантливых спортсменов Светлана Хабирова. Соревнования по тяжёлой атлетике проходили в Лангепасе. В них участвовали сильнейшие спортсмены из Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа и из Ямало-Ненецкого атомного округа.

Напомним, ранее мы писали, про «Звездный спринт» в Лабытнанги, который собрал чемпионов по ложным гонкам. В соревнованиях приняли участие более 300 лыжников из Лабытнанги, Салехарда, Нового Уренгоя, Пуровского, Ямальского, Шурышкарского и Надымского районов.